Kiracılar ve ev sahipleri bu tarihe dikkat: Aralık ayı zam oranı netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte Aralık 2026 kira artış oranı kesinleşiyor; konut ve çatılı iş yeri sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ile ev sahibi için yasal zam tavanı 3 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da netleşecek. Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesi gereğince 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek bu kritik oran öncesinde, mevcut kiralara uygulanacak resmi hesaplama formülü ve 20 bin, 25 bin ile 30 bin TL'lik örnek ödeme senaryoları belli oldu.