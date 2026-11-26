Beşiktaş kalecisi Doğan Alemdar, Alexander Nübel'in yedek başladığı Hapoel Beer-Sheva mücadelesinde siyah-beyazlıların kalesinde görev aldı. Avrupa deneyimi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun sahaya çıkmasıyla birlikte kimliği, yaşı ve memleketi taraftarlarca araştırılmaya başlandı.
29 Ekim 2002 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelen Doğan Alemdar, memleketinin takımı Kayserispor'un altyapısında futbola adım attı. 2013 yılında Kayserispor altyapısına katılan ve 2019'da A takıma yükselen kaleci, sonraki yıllarda hem Türkiye'de hem de Fransa'da çeşitli kulüplerde forma giydi.
Kulüp ve milli takım kariyeri
Kayserispor'daki çıkışının ardından 2021 yılında Fransız temsilcisi Rennes'e transfer olan Alemdar, 2023'te kiralık olarak Troyes'ta oynadı. Eylül 2025'te Başakşehir'e geçen file bekçisi, Temmuz 2026'da ise Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Doğum tarihi ve yaşı: 29 Ekim 2002 doğumlu, 24 yaşında.
Memleketi ve fiziksel özelliği: Kayserili, 1,92 metre boyunda.
Kulüp geçmişi: Kayserispor altyapısı (2013) ve A takımı (2019), Rennes (2021), Troyes (2023, kiralık), Başakşehir (Eylül 2025) ve Beşiktaş (Temmuz 2026).
Milli takım geçmişi: U17'den U21'e tüm genç milli kategorilerde oynadı; A Milli Takım'daki ilk maçına 7 Haziran 2022'de çıktı ve 2 kez A Milli formayı giydi.
Alexander Nübel'in yedek kulübesinde yer aldığı Hapoel Beer-Sheva maçında kaleyi devralan 1,92 boyundaki kaleci, siyah-beyazlı formayla sahadaki yerini aldı. Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, kulüp ve milli takım seviyelerindeki geçmişiyle gündemde kalmayı sürdürüyor.
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