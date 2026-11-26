Sağlık Bakanlığı atama takvimi: Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Hastanelere hekim dışı sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuru şartları, kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik personel alımı kapsamında, hekim dışı kadrolara sözleşmeli personel ve işçi alımı yapacak. Bakanlık bünyesine yapılacak sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı başvuru takvimini, kadro dağılımını ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar netleşiyor. AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer yaptığı açıklamada söz konusu alım kapsamında Rize Şehir Hastanesi'ne 4 bin eleman alımı yapılacağını söyledi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman alınacak, kadro dağılımı açıklandı mı?