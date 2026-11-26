LGS ÖRNEK SORULAR KİTAPÇIĞI KASIM 2026 GİRİŞ EKRANI: MEB sözel ve sayısal LGS örnek soruları PDF listesi
2027 LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için kasım ayı örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezî sınava yönelik hazırladığı ilk örnek soruları MEBİ platformu üzerinden erişime açtı. Öğrenciler, sözel ve sayısal bölümde yer alan soruları çevrim içi görüntüleyebilecek, kitapçıkları PDF formatında indirerek çalışmalarında kullanabilecek. Yayımlanan içeriklerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru bulunuyor. Böylece toplam 45 sorudan oluşan örnek kitapçıklar, öğrencilerin sınav hazırlıklarını değerlendirmelerine imkân sağlayacak. Peki, 2027 LGS kasım ayı örnek soruları nereden görüntülenir? Çözüm videolarına nasıl ulaşılır? İşte MEBİ LGS örnek soru kitapçıkları ve video çözüm ekranı...
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