Kira artış oranı nasıl hesaplanır ve örnek tutarlar nelerdir?

Yasal kira zammı hesaplanırken mevcut kira bedeli, açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasıyla çarpılarak 100'e bölünüyor. Ortaya çıkan zam tutarı mevcut kiraya eklendiğinde yeni döneme ait aylık ödeme tutarı elde ediliyor.





Aralık ayı resmi oranı henüz açıklanmadığı için kesin rakamlar netleşmezken, bir önceki dönem olan Kasım 2026'da uygulanan yüzde 31,23'lük yasal artış tavanı baz alındığında ortaya çıkan örnek tablo şu şekildedir:





20.000 TL mevcut kira: 6.246 TL zam tutarı ile 26.246 TL yeni kira bedeli.





25.000 TL mevcut kira: 7.807,50 TL zam tutarı ile 32.807,50 TL yeni kira bedeli.





30.000 TL mevcut kira: 9.369 TL zam tutarı ile 39.369 TL yeni kira bedeli.





Aralık ayı için artış oranının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi senaryosunda ise 20 bin TL kira ödeyen bir kiracının aylık ödemesi 6 bin TL artışla 26 bin TL'ye yükselecek. Bu tutarlar yalnızca mevcut veriler ve örnek senaryolar üzerinden yapılan hesaplamaları yansıtıyor.