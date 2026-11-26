



Avrupa kupalarında 269. randevu ve 'Kupa 2' istatistikleri

1959 yılında başlayan Avrupa serüveninde Türkiye'yi 47 kez temsil eden Beşiktaş, bugüne kadar oynadığı 268 maçta 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 113 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip fileleri 367 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 404 gol gördü.





Beşiktaş'ın Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki karnesi ise şöyle:





Toplam maç: 143 karşılaşmada 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 53 mağlubiyet.





Gol dağılımı: Atılan 228 gole karşılık kalede görülen 189 gol.





İç saha karnesi: Ev sahibi sıfatıyla çıktığı 134 maçta 68 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi.



