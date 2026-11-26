Türkiye'de satılan İsrail malları ve markaları boykot ürünleri tam listesi 2026: Yiyecek, içecek, kozmetik, kişisel bakım, temizlik ürünü market boykot listesi

İsrail bağlantılı markalara yönelik boykot çağrıları, Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına karşı toplumsal tepkinin en görünür yansımalarından biri haline geldi. Duyarlı tüketiciler, alışveriş tercihlerini değiştirerek İsrail menşeli ya da İsrail’e doğrudan ve dolaylı destek verdiği öne sürülen şirketlerden uzak durmayı, böylece Filistin halkıyla dayanışma göstermeyi hedefliyor. Market raflarında sıkça karşılaşılan ürünlerin tek tek tespit edilmesiyle hazırlanan güncel boykot listeleri, bilinçli tüketim anlayışını güçlendiren önemli bir rehber olarak öne çıkıyor. Boykot çağrıları yalnızca ürünleri hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda Siyonist politikaları desteklediği bilinen küresel şirketleri de görünür hale getirerek kamuoyunun tepkisini ortak bir tavra dönüştürüyor. İçecekten gıdaya, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden temizlik ve bebek ürünlerine kadar birçok kategoriyi kapsayan listeler, vicdan sahibi tüketiciler için yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyor. Son olarak Filistin İnisiyatifi tarafından yayımlanan geniş kapsamlı katalogda, çok sayıda markaya yer verildi. Adidas'ın yeni reklam kampanyasında daha önce İsrail ordusunda görev yapmış bir isme yer vermesine büyük tepkiye yol açarken markaya boykot çağrısı yapıldı. Peki İşte içecekten yiyeceğe, kozmetikten temizlik ve bebek ürünlerine kadar İsrail boykot ürünleri tam listesi.