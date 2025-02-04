IMEI, her cep telefonu için benzersiz bir sayısal tanımlayıcıdır. Bu sayı, her cihazı birbirinden ayırt etmeye yardımcı olur. IMEI numarasını kullanarak, telefonunuzun yasal olup olmadığını, kayıp veya çalıntı olup olmadığını, hangi operatörle kullanıldığını ve hangi model olduğunu öğrenebilirsiniz. Samsung ve Apple gibi çok kullanılan akıllı telefonlarda IMEI numarası öğrenme sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. IMEI sorgulama nasıl yapılır, IMEI no ne işe yarar, IMEI nerede yazar? sorularının yanıtı haberimizde. İşte e-Devlet IMEI sorgulama, Samsung Galaxy ve Apple iPhone serisi IMEI sorgulama öğrenme işlemleri.
IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-DEVLET IMEI SORGULAMA
IMEI kayıt sorgulama işlemi, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. IMEI numaranızın kayıtlı olup olmadığını öğrenmek için T.C. kimlik numarası veya kullanıcı girişi yapmanıza gerek yoktur.
👉 15 haneli IMEI numaranızı girin.
👉 Cihazınızın kayıtlı, kayıp veya çalıntı olup olmadığını anında öğrenin.
Bu sayede, satın almayı düşündüğünüz bir telefonun yasal durumu hakkında bilgi sahibi olabilir veya kendi cihazınızın IMEI kaydını kontrol edebilirsiniz.
IMEI ÖĞRENME NASIL YAPILIR?
- iOS (iPhone, 3G iPad): Ayarlar > Genel > Hakkında menüsünde.
- Android: Ayarlar > Telefon hakkında menüsü altında.
- Eski Sony ve Sony Ericsson'lar: "* Sağ * Sol Sol * Sol *"
- Blackberry veya daha yeni Sony Ericsson'lar: Seçenekler > Durum altında.
IMEI ARAMA EKRANI İLE SORGULAMA
Telefonunuzun kutusuna veya arkasındaki etikete bakın. IMEI numaranız, genellikle kutunun veya etiketin altında yer alır.
Telefonunuzun ayarlar uygulamasına gidin. Ayarlar uygulamasında, "Hakkında" veya "Telefon" seçeneğine dokunun. Bu, IMEI numaranızın ekranda görünmesini sağlayacaktır.
IMEI numarasını öğrenmenin en kolay yolu, telefonunuzun arama ekranına #06# yazmaktır. Bu, IMEI numaranızın ekranda görünmesini sağlayacaktır.
IMEI NO NEREDE YAZAR?
IMEI numarasını öğrenmenin bir başka yolu da, telefonunuzun kutusuna veya arkasındaki etikete bakmaktır. IMEI numaranız, genellikle kutunun veya etiketin altında yer alır.
Son olarak, telefonunuzun ayarlar uygulamasına giderek de IMEI numarasını öğrenebilirsiniz. Ayarlar uygulamasında, "Hakkında" veya "Telefon" seçeneğine dokunun. Bu, IMEI numaranızın ekranda görünmesini sağlayacaktır.
IMEI NEDİR NE İŞE YARAR?
IMEI numarasını kullanarak, telefonunuzun yasal olup olmadığını, kayıp veya çalıntı olup olmadığını, hangi operatörle kullanıldığını ve hangi model olduğunu öğrenebilirsiniz. Her cep telefonu (veya 3G bağlantılı tablet), eşsiz bir IMEI kodu ile gelir ve bu kod, telefonun ömrü boyunca hep aynı kalır. "International Mobile Equipment Identity"nin ("Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği") kısaltılmış hali olan IMEI kodunu telefonunuzun kutusunda ve garanti belgelerinizde görebilirsiniz. IMEI kodu tabi ki telefonun kendisinde de kayıtlıdır.
14 haneli bir sayı olan IMEI kodu, 2 haneli bir SV koduyla 16 hanye çıkabilir. Bu ek haneler, genellikle sadece yeni cihazlarda yer alıyor. IMEI'nin cihazları tanımaktan onları mobil sağlayıcı yoluyla engellemeye birçok amacı bulunmaktadır. Telefonunuz çalındığında hizmet sağlayıcınızı bu konuda bilgilendirdiğinizde, cihazın mobil ağlardan engellenmesini sağlayabilirsiniz. Polis, çalınan telefonları takip etmek için IMEI kodlarını kullanmaktadır.