Bu çerçevede Türkiye’de yoğun ilgi gören mobil akıllı cihazlar ile ilgili tüketicinin karşı karşıya kalabileceği güvenlik sorunlarına karşı önlem olması amacı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından online IMEI sorgulama hizmeti sunuluyor. İnternet ortamı üzerinde yer alan ve tüm tüketicilerin ücretsiz olarak internete erişim sağlayabildiği her noktadan kullanabilmekte olduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun online

IMEI sorgulama ekranı