Yurt dışından telefon getirme ücretleri telefon alacak birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Ekonomik olarak daha uygun fiyata telefon sahibi olmak için pek çok vatandaş yurt dışından telefon getirmeyi veya getirtmeyi tercih ediyor. Yurt dışından telefon alan birçok kişi bu kapsamda 2023 telefonu pasaporta kaydetme ücretlerini merak ediyor. Peki, 2023 IMEI Kayıt ücreti ne kadar? İşte detaylar.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME ÜCRETI NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt dışından getirilen telefonların, ülkemizde IMEI kayıt işleminin yapılması gerekiyor. 2023 yılının başında IMEI kayıt ücreti % 123 artış göstererek 2.732 TL’den 6.091 TL’ye yükseltilmişti. 7 Temmuz 2023’te çıkarılan kararla birlikte IMEI kayıt ücreti 20.000 TL’ye çıkarıldı.

KAÇ GÜN İÇİNDE IMEI KAYDI YAPTIRILMALI?

Yurt dışından telefon getirdikten sonra, en geç 120 gün içinde IMEI kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME ÜCRETİNE ZAM GELECEK Mİ?

Çeşitli iddialara göre 2023 yılının Ekim ayında Yeniden Değerleme Oranı ile 10 yıllık pasaport ücretinden MTV’ye kadar pek çok kaleme zam gelecek. Benzer şekilde, yurt dışından getirilecek telefonların kayıt ücretinin ise 30 bin TL’ye yükseltileceği iddia ediliyor.

YURT DIŞI TELEFON VERGİSİ NEREYE YATIRILIYOR?

Yurt dışı telefon IMEI kayıt ücretini internet vergi dairesi üzerinden ya da Denizbank, İş Bankası ve Garanti Bankası aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Bankaların yanı sıra size en yakın vergi dairesini ziyaret ederek de telefon vergisi yatırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Telefonunuzun IMEI kaydının olup olmadığını ve varsa IMEI kodunu öğrenebileceğiniz birkaç yöntem bulunduğunu belirtelim. E-Devlet aracılığıyla IMEI sorgulaması yapabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak IMEI sorgulama ekranından gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Telefonunuzun “Ayarlar” menüsünden IMEI sorgulayabilirsiniz. iOS cihazlarda Ayarlar > Genel > Hakkında aşamalarını takip ederek; Android telefonlarda ise Ayarlar > Sistem > Telefon Bilgisi aşamalarını izleyerek IMEI bilginize ulaşabilirsiniz. Cep telefonunuzu “tuşlayarak” IMEI sorgusu gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınızdan *#06# işaret ve rakamlarını girip bastığınızda karşınıza IMEI bilginiz çıkacaktır. İşlemlerinizi bu şekilde yapmanın konforunu yaşabilirsiniz.

TELEFONU PASAPORTA KAYDETME NASIL YAPILIR?

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması ( https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama ) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.







