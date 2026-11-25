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TVNET'te canlı yayınlanan Siyaseten programında Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal , Ersin Çelik ve İsmail Kılıçarslan , son dönemde gündeme gelen fon krizi ve kendilerine yönelik tartışmalar hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ünal, tartışmalara ilişkin söyleyeceklerini söylediklerini belirterek bundan sonraki sürecin yargı ve siyasetin elinde olduğunu ifade etti. Çelik, kendilerine yönelik suçlamalara tepki gösterirken, Kılıçarslan ise Erdoğan sonrası Türkiye için herhangi bir siyasi ajandası bulunmadığını vurguladı.

Aydın Ünal: Söyleyeceğimizi söyledik, sözün bittiği yerdeyiz

Fon krizi hakkında artık konuşmak istemediğini dile getiren Aydın Ünal, kendilerinin bugüne kadar herhangi bir yönlendirme olmaksızın samimi kaygılarını dile getirdiğini söyledi.

Kimsenin kendilerine bu konuda konuşmaları ya da susmaları yönünde telkinde bulunmadığının altını çizen Ünal, "Biz içimizden geçtiği gibi samimi kaygılarımızı yazdık. Uyarılarımızı yaptık, çağrılarımızı yaptık. Bunun dışında tehditleri göstermeye çalıştık ve çözüm önerilerini de hem yazdık hem de bu programlarda anlattık. Söyleyeceğimizi söyledik. Artık sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

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Yayınlarda hiçbir klik, grup veya oluşum adına hareket etmediğini belirten Ünal, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başında güçlü bir lider olarak kalması için samimi çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kendilerine yönelik sözlerin çarpıtılarak birtakım çatışmalar çıkarılmaya çalışıldığını söyleyen Ünal, bu tür tartışmaların muhatabı olmayacaklarını belirterek bundan sonraki sürecin yargı ve siyasetin elinde olduğunu kaydetti.

Ersin Çelik: Bize yönelik iftira bir dakika bile tutmadı

Ersin Çelik ise Ümit Özdağ'ın çalıştıkları grup hakkındaki suçlamalarına tepki gösterdi. İddiaların yapılan açıklamayla boşa çıkarıldığını savunan Çelik, söz konusu para miktarının grubun binlerce çalışanının bir aylık maaşına karşılık geldiğini belirterek böyle bir kazanç iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Çelik, suçlamaların zamanlamasına dikkat çekerek Yeni Şafak'ın manşetleri ve TVNET'teki açıklamaların ardından böyle bir çıkış yapılmasını değerlendirdi.

Yaşananların arka planında bir iletişim krizi bulunduğunu ifade eden Çelik, "Burada bir iletişim krizi var aslında arka planda. Büyük bir yönetilemeyen, yürütülemeyen bir süreç var." dedi.

Tartışmaların Aydın Ünal, Ersin Çelik ve İsmail Kılıçarslan'a yöneltilmesinin yanlış olduğunu belirten Çelik, kendilerinin geri adım atmasını gerektirecek bir durum olmadığını vurguladı.

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Çelik ayrıca, TVNET'teki programda yapılan değerlendirmelerin toplumdaki moral bozukluğunun ve kırgınlığın kaynağı olarak görülmesine tepki göstererek, kendilerine bu kadar belirleyici bir rol atfedilmesini sorguladı.

İsmail Kılıçarslan: Erdoğan sonrası Türkiye için bir ajandam yok

İsmail Kılıçarslan da Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'ye ilişkin herhangi bir siyasi ajandası bulunmadığını açıkça ifade etti.

Bazı kişilerin Erdoğan sonrası Türkiye için planlar yürüttüğünü gördüğünü belirten Kılıçarslan, kendisinin böyle bir arayış içerisinde olmadığını söyledi.

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Kılıçarslan, "Benim Erdoğan sonrası Türkiye için bir ajandam yok. Böyle bir ajanda işletmiyorum." ifadelerini kullandı.

Siyasi desteğinin Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olduğunu vurgulayan Kılıçarslan, Erdoğan'ın Türkiye fikrine inandığını ve yanında yürümek istediği kişinin Erdoğan olduğunu belirtti.

Erdoğan sonrasında başka bir ismin ortaya çıkması durumunda ancak aynı şekilde kendisini Türkiye fikrine inandırması halinde o kişiyi destekleyebileceğini söyleyen Kılıçarslan, "Benim başka ismim yok." diyerek sözlerini tamamladı.

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