Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Ankara’da sabah saatlerinde metro istasyonunda güvenlik görevlilerine bıçak çeken bir kişi etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Olay, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu’nda meydana geldi.

TARTIŞMA BIÇAK ÇEKMEYE DÖNÜŞTÜ

Metro istasyonunda bulunan bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine söz konusu kişi güvenlik görevlilerine bıçak çekti.

YERE YATIRILIP POLİSE TESLİM EDİLDİ

Güvenlik görevlileri, kendilerine bıçak çeken şahsa müdahale ederek kişiyi yere yatırdı ve etkisiz hale getirdi. Şüphelinin elindeki bıçak alınırken, ihbar üzerine istasyona gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Reklam Reklam

İstasyonda yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde elinde bıçak bulunan kişinin güvenlik görevlilerince yere yatırılıp etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.