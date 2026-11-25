TARTIŞMA BIÇAK ÇEKMEYE DÖNÜŞTÜ
Metro istasyonunda bulunan bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine söz konusu kişi güvenlik görevlilerine bıçak çekti.
YERE YATIRILIP POLİSE TESLİM EDİLDİ
Güvenlik görevlileri, kendilerine bıçak çeken şahsa müdahale ederek kişiyi yere yatırdı ve etkisiz hale getirdi. Şüphelinin elindeki bıçak alınırken, ihbar üzerine istasyona gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
İstasyonda yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde elinde bıçak bulunan kişinin güvenlik görevlilerince yere yatırılıp etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.
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