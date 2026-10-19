Hesap tartışması kanlı bitti: Kuryeyi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçakladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes 1. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binada kurye ile müşteri arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Siparişini adrese getiren moto kurye Ö.Y. ile siparişi veren E.A. arasında 'hesap anlaşmazlığı' gerekçesiyle sözlü tartışma başladı.

KAVGAYI AYIRMAYA GELEN ANNESİNİ BIÇAKLADI

Bina içindeki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ikili binanın dışına çıktı. Öfkesine hakim olamayan E.A., belinden çıkardığı bıçakla kurye Ö.Y.’ye saldırdı. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan kendi annesi S.A. da oğlunun savurduğu bıçak darbelerinin hedefi olarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle yatıştırılan olayın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.Y. ve S.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken şüpheli E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yaşanan korku dolu anlar kurye Ö.Y.’nin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; sipariş teslimi esnasındaki hesap tartışmasının sokağa taşması, şüpheli E.A.’nın belinden bıçağı çıkarıp kuryeye saldırdığı anlar ve çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı sonlandırmaya çalıştığı dakikalar net bir şekilde yer aldı.