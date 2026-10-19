Deprem sonrası gitmek bilmediler: Salyangoz istilasına çare bulamayan mahalleli yetkililere seslendi

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Bintaş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede aniden artan ve sıklıkla görülmeye başlayan salyangoz istilasıyla mücadele ediyor. Mahalle genelinde yaklaşık 8 evi ve etrafındaki tarım arazilerini saran salyangozlar, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Salyangoz istilası nedeniyle ekilen ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini ve evlerin içine kadar giren haşereler yüzünden mağdur olduklarını belirten mahalle sakini Ahmet Çalışır, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Biz bunlardan çok rahatsızız. Sebze ekiyoruz, yiyemiyoruz ve bahçemizi sarıyor. Evimizin içerisine kadar giriyor. İlaç attık, tuz attık ve kükürt attık çözüm bulamadık. İlacını her yere atıyorum gidiyor ama ertesi gün tekrar devam ediyor. İlacın etkisi 1 gün sürüyor ve sürekli devam ediyor. Depremden sonra hep bu haldeyiz. Marulu salladığımızda şakır şakır salyangoz dökülüyor, yenmez haldeydi. Burada salyangozlara yetkililer bir çare bulursa memnun kalır ve minnettar oluruz."

İLAÇ VE TUZ ÇÖZÜM OLMADI

Kendi imkanlarıyla tuz, kükürt ve kimyasal ilaçlar kullanarak istilanın önüne geçmeye çalışan mahalleliler, yöntemlerin yetersiz kaldığını vurguluyor. İlaçlamanın etkisinin tek günle sınırlı kalması ve erteksi gün salyangozların yeniden çoğalması üzerine mahalle sakinleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile belediye ekiplerinden profesyonel ilaçlama ve destek talep ediyor.