Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

Kayseri'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Kayseri'de sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EV 524 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Otomobilin motor kısmında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Ekipler tarafından otomobilde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.