Ayazağa'da dere yatağındaki yapıların yıkımları tamamlandı: Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
İstanbul'da 14 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından Sarıyer Ayazağa'da dere yatağında bulunan ve dere ıslah projesini engelleyen binaların yıkımı tamamlandı. 19 dükkan, Kur'an kursu ve stadın yıkılmasının ardından başlayan enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu sürerken, bölgedeki hummalı çalışma dronla görüntülendi.
İstanbul'da 14 Ekim tarihinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası sel ve su baskınlarının yaşandığı Sarıyer Ayazağa'da, gelecekte yaşanabilecek olası afetlerin önüne geçmek amacıyla başlatılan kararlı adımlar devam ediyor. Bölgedeki dere ıslah projesine engel teşkil ettiği belirlenen yapılar için başlatılan yıkım sürecinde sona gelindi.
19 DÜKKAN VE STADYUM YIKILDI
Dere yatağı sınırları içerisinde yer alan ve suyun akışını engelleyerek sel riskini artıran 19 dükkan, Kur'an kursu binası ile Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkım işlemleri gündüz saatlerinde ekipler tarafından tamamlandı. Yıkım işlemlerinin bitirilmesiyle birlikte zaman kaybetmeden bölgeye sevk edilen iş makineleri enkaz kaldırma seferberliği başlattı.
Bölgedeki molozların temizlenmesi ve alanın dere ıslah çalışmalarına hazır hale getirilmesi amacıyla yürütülen harfiyat kaldırma mesaisi gece boyunca aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin iş makineleri ve kamyonlarla yürüttüğü hummalı enkaz temizlik çalışmaları gece havadan dronla çekilen görüntülerle anbean kaydedildi.