Ayazağa'da dere yatağındaki yapıların yıkımları tamamlandı: Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi. Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi. Etkinliğin ardından yaklaşık 3 saat geçtikten sonra bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan vatandaşlar İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 100’e ulaştığı öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Tavuklu pilavdan kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.