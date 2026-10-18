Minik Ömer'in yaşama sevinci duygulandırdı: Gözlerim açılınca en çok annemi görmek istiyorum
Hatay'ın Kumlu ilçesinde doğumsal katarakt nedeniyle 8 yıldır görme engeli yaşayan Ömer Ümüt, hayırseverlerin desteğiyle Ankara'da özel bir hastanede ameliyat edildi. 3 ay sonra gözündeki dikişleri çıkarılacak olan minik Ömer, "Gözüm açılınca en çok annemi görmek istiyorum" diyerek heyecanını paylaştı.
Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Gökçeoğlu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ve Halime Ümüt çiftinin 8 yıl önce erken doğumla dünyaya gelen evlatları Ömer Ümüt, 8 yıllık karanlığın ardından yeniden görme umuduna kavuştu. Erken doğum sonrası 7 aylıkken gözünde problem olduğu fark edilen minik Ömer’e halk arasında doğumsal katarakt olarak bilinen 'konjenital katarakt' teşhisi konulmuştu.
ÖMER'İN YARDIMINA HAYIRSEVERLER YETİŞTİ
Ailenin imkanlarıyla Adana'da yaptırılan ilk ameliyatın başarısız geçmesi ve durumlarının yetersizliği nedeniyle tedavi ettirilemeyen Ömer'in yardımına hayırseverler yetişti. Minik Ömer'in durumunu öğrenen hayırseverlerin desteğiyle Ankara'daki özel bir hastanede başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 aylık tedavi ve kontrol sürecinin ardından gözlerindeki dikişleri çıkarılacak olan Ömer’i şimdiden görebilme heyecanı sardı.
"GÖZLERİM AÇILINCA ASKER OLACAĞIM"
Gözleri açıldığında yapacağı ilk işleri masumca sıralayan 8 yaşındaki Ömer Ümüt, duygularını şu sözlerle ifade etti:
Oğlunun kişisel bakımını 8 yıl boyunca tek başına üstlenen ve oğlunun göreceği günü sabırsızlıkla bekleyen anne Halime Ümüt ise mutluluğunu şu cümlelerle dile getirdi: