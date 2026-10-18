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Minik Ömer'in yaşama sevinci duygulandırdı: Gözlerim açılınca en çok annemi görmek istiyorum
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16:50, 18/10/2026, Pazar

Minik Ömer'in yaşama sevinci duygulandırdı: Gözlerim açılınca en çok annemi görmek istiyorum

Hatay'ın Kumlu ilçesinde doğumsal katarakt nedeniyle 8 yıldır görme engeli yaşayan Ömer Ümüt, hayırseverlerin desteğiyle Ankara'da özel bir hastanede ameliyat edildi. 3 ay sonra gözündeki dikişleri çıkarılacak olan minik Ömer, "Gözüm açılınca en çok annemi görmek istiyorum" diyerek heyecanını paylaştı.

Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Gökçeoğlu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ve Halime Ümüt çiftinin 8 yıl önce erken doğumla dünyaya gelen evlatları Ömer Ümüt, 8 yıllık karanlığın ardından yeniden görme umuduna kavuştu. Erken doğum sonrası 7 aylıkken gözünde problem olduğu fark edilen minik Ömer’e halk arasında doğumsal katarakt olarak bilinen 'konjenital katarakt' teşhisi konulmuştu.

ÖMER'İN YARDIMINA HAYIRSEVERLER YETİŞTİ

Ailenin imkanlarıyla Adana'da yaptırılan ilk ameliyatın başarısız geçmesi ve durumlarının yetersizliği nedeniyle tedavi ettirilemeyen Ömer'in yardımına hayırseverler yetişti. Minik Ömer'in durumunu öğrenen hayırseverlerin desteğiyle Ankara'daki özel bir hastanede başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 aylık tedavi ve kontrol sürecinin ardından gözlerindeki dikişleri çıkarılacak olan Ömer’i şimdiden görebilme heyecanı sardı.

"GÖZLERİM AÇILINCA ASKER OLACAĞIM"

Gözleri açıldığında yapacağı ilk işleri masumca sıralayan 8 yaşındaki Ömer Ümüt, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Yemek yiyorum ve çay yapmayı biliyorum. Gözüm açılınca en çok annemi görmek istiyorum. Gözüm açılınca; fırına gideceğim ve ekmek alıp geri geleceğim. Gözlerim açılınca ileride askere gideceğim. Gözlerim açılacağı için mutluyum."

Oğlunun kişisel bakımını 8 yıl boyunca tek başına üstlenen ve oğlunun göreceği günü sabırsızlıkla bekleyen anne Halime Ümüt ise mutluluğunu şu cümlelerle dile getirdi:

"Oğlum Ömer, 7 aylıkken erken doğdu ve İskenderun'da kuvöze koyduk. Sonra gözünde sorun olduğunu gördüm. Adana'da ameliyat olmuştu ama iyi olmadı. Şimdi 15 gün önce ameliyatı oldu ve iyi oldu. Ömer 8 yaşında ve 8 yıldır görmüyordu. Görmediği zamanlarda yemeğini yediriyordum, tuvalete götürüyordum, bakımını ben yapıyordum. Oğlumun inşallah gözü görecek ve ben başka bir şey istemiyorum. Şimdi inşallah gözü görecek diye ben çok seviniyorum."
Başlıklar :HatayKumludoğumsal kataraktkonjenital katarakt
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