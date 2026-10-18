Minik Ömer'in yaşama sevinci duygulandırdı: Gözlerim açılınca en çok annemi görmek istiyorum

"Oğlum Ömer, 7 aylıkken erken doğdu ve İskenderun'da kuvöze koyduk. Sonra gözünde sorun olduğunu gördüm. Adana'da ameliyat olmuştu ama iyi olmadı. Şimdi 15 gün önce ameliyatı oldu ve iyi oldu. Ömer 8 yaşında ve 8 yıldır görmüyordu. Görmediği zamanlarda yemeğini yediriyordum, tuvalete götürüyordum, bakımını ben yapıyordum. Oğlumun inşallah gözü görecek ve ben başka bir şey istemiyorum. Şimdi inşallah gözü görecek diye ben çok seviniyorum."