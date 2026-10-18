İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybeden Turgut Dursun son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi sırasında Sarıyer Ayazağa'da kaybolan ve arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Ayazağa Deresi yakınında cansız bedenine ulaşılan Turgut Dursun için Levent’te hüzünlü bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

Merhum Turgut Dursun için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Dursun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından helallik alındı, dualar edildi. Dursun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Ayazağa Mezarlığı’na götürüldü.

ACILI OĞLU O GECEYİ ANLATTI

Çarşamba günü yaşanan felaket anını gözyaşlarıyla anlatan merhumun oğlu Yılmaz Dursun, babasını arama sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba günü sel felaketinde kaybettik. Önce araba su alıyor. Arabadan iniyor kendisi, ikinci sel gelince önce kendisi ve arkadaşı kayboluyor. Perşembe günü sabah arabasını bulduk. Cuma günü de kendisini bulduk."