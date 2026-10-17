Ege Üniversitesi'nde bir grup öğrenci sahipsiz köpeklerin toplanmasına engel olmak için polise saldırdı

İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi kampüs alanı içerisinde sayıları artan ve zaman zaman güvenlik riski oluşturduğu belirtilen sahipsiz sokak köpeklerine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Kampüsteki yaklaşık 200 sahipsiz köpek, belediye ve ilgili ekipler tarafından çevik kuvvet polislerinin eşliğinde toplandı.

Kampüs içerisindeki öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan toplama işlemleri sırasında çevik kuvvet ekipleri sahalarda geniş güvenlik tedbirleri aldı. Tahliye ve toplama çalışmaları devam ederken, durumdan rahatsız olan bir grup öğrenci ve sahipsiz köpek destekçisi toplama alanına gelerek görevlilere engel olmak istedi.

Grubun, görevini icra eden polis ve yerel yönetim ekiplerine yönelik fiziki ve sözlü saldırıda bulunduğu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayların ardından kayda alınan görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak viral oldu.