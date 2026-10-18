11 çeşit ürünle servis ediyor: 150 TL'lik serpme kahvaltı ilgi odağı oldu

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde Celal Akın İlköğretim Okulu yakınlarında hizmet veren bir kahvaltı salonu, sunduğu uygun fiyatlı menüyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşletmeci Nasır Dikilitaş, eşi ve kardeşiyle birlikte işlettiği salonda kişi başı 150 TL'den verdiğ serpme kahvaltı kampanyasıyla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Piyasadaki kahvaltı fiyatlarının 350-400 TL bandında seyrettiği Erzurum’da başlatılan kampanyada; beyaz peynir, kaşar peyniri, Erzurum'un meşhur göğermiş peyniri, haşlanmış yumurta, bal, salam, helva, zeytin çeşitleri, domates, salatalık, somun ekmek ve sınırsız çay yer alıyor. Toplam 11 çeşitten oluşan zengin serpme kahvaltı, kişi başı 150 TL'ye sunuluyor.

"HERKES YESİN DİYE SÜRÜMDEN KAZANIYORUM"

Kahvaltı sektörüne yeni girdiğini ve vatandaşın alım gücünü düşündüğünü belirten işletmeci Nasır Dikilitaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum'da 350-400 TL kahvaltılar. Farklı bir şey yapalım dedik. Sosyal medyada paylaştık, tutuldu. Gelen misafirlerimiz var. 11 çeşit menümüz 150 TL'ye. Erzurum'da küçük bardak çay 15 lira. Gidiyorsun, bir yerde oturuyorsun, çay, simit alıyorsun, kahvaltı yapmak için 75-80 lira ödüyorsun. Şimdi ben 150 liraya veriyorum, inan ki kazancım yok. Sadece sürümden kazanmak istiyorum. Herkes yesin diye 150 TL'ye kahvaltı veriyoruz."