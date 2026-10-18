Karasu'da sel mahalleyi resmen yuttu: Su seviyesi 50 santimetreyi geçti

Sakarya genelinde 4 gündür etkisini aralıksız sürdüren kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağışların ardından Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde bulunan baraj bölgesindeki suların taşması, büyük bir felakete yol açtı. Mahalle merkezi, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile geniş tarım arazileri sular altında kaldı.

Gece saatlerinde şiddetini daha da artıran yağışlar sonrasında mahalle genelinde su seviyesi yer yer 50 santimetreye ulaştı. Sel sularının tüm cadde ve sokakları kaplaması sebebiyle bölgede ulaşım tamamen aksadı. Vatandaşlar ve görevli ekipler, mahalledeki hareketliliği sürdürebilmek için kepçe ve traktörleri kullanarak zor şartlar altında ulaşım sağlamaya çalışıyor.

SELİN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına ekipler koşarken, suyun esir aldığı Darıçayırı Mahallesi’nin genel durumu havadan drone ile görüntülendi. Görüntüler felaketin büyüklüğünü gözler önüne sererken, bölgede su tahliye ve hasar tespit çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.