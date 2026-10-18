Vali Davut Gül: Herkes evine gidene kadar biz burada sizlerle birlikte olacağız

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde devletin tüm birimleriyle sahadaki mesaisi sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen bölgede akşam saatlerinde de incelemelerde bulunarak mağdur olan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Afetin ilk anından itibaren sürecin devlet kademelerince titizlikle izlendiğini vurgulayan Vali Davut Gül, yürütülen eylem planına ilişkin detayları paylaştı. Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu takip etti. Bakanlarımız geldiler. Burada kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işler var. Kısa vadede yapılacak işleri Pazartesi’ye kadar tamamlayacağız. Bu nedir? Suların temizlenmesi, caddelerin temizlenmesi, zarar ve ziyanların tespit edilip Pazartesi günü hesaplarınıza yatırılması, hayatın normalleşmesi" ifadelerini kullandı.

"HAYAT NORMALLEŞENE KADAR BURDAYIZ"

Orta vadeli planlar kapsamında dere ıslahı çalışmalarına hız verileceğini belirten Vali Gül, problemli alanlarda yıkım süreçlerinin başlatıldığını kaydetti. Vatandaşlara güven mesajı veren Gül, "Hayat normalleşene kadar, herkes evine gidene kadar biz burada sizlerle birlikte olacağız" dedi.

Öte yandan, sel felaketinin tekrarlanmaması ve derenin rahat akışının sağlanması amacıyla yürütülen saha çalışmalarında kararlılık vurgusu yapıldı. Dere yatağında yapıldıkları tespit edilen bir Kur'an kursu, bir spor salonu ve 16 adet dükkanın yıkım işlemlerine akşam saatlerinde de aralıksız devam edildi.