Alkollü sürücü polise 'teşkilat mısınız?' diye sorup zorla kelepçelenmek istedi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, sürücünün ve kardeşinin akılalmaz oyununa sahne oldu. Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, A.E. idaresindeki 38 YC 579 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje tırmandı.

KENDİ ARALARINDA KAVGA ETTİLER

İhbar üzerine adrese intikal eden polis ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan olmadığını tespit etti. Sürücü A.E. ve araçta bulunan arkadaşı, ekiplere A.E.'nin sürücü olmadığını ve gerçek sürücünün olay yerinden kaçtığını iddia etti. İddiaları inandırıcı bulmayan emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede direksiyon başındaki kişinin A.E. olduğu kesinleşti.

Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte kaza yerine gelen sürücünün kardeşi M.E. ile A.E. arasında tartışma ve kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle yatıştırılan kavgada, bu kez iki kardeş direksiyonda M.E.'nin olduğunu öne sürerek ekiplere zorluk çıkardı. Alkometreyi üflememekte direnen A.E.'nin polis memuruna "Teşkilat mısınız?" sorusuna, görevli polis memuru "Polis teşkilatıyız" diyerek tarihi bir yanıt verdi.

265 BİN TL CEZA

Polis merkezine götürülen A.E.'nin yapılan kontrollerinde ehliyetsiz olduğu ve 1,00 promilin üzerinde alkollü bulunduğu tespit edildi. Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek ve ilgili maddeleri ihlal etmekten toplam 265 bin TL idari para cezası uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı. Polis ekiplerine yalan beyanda bulunan kardeşi M.E. hakkında da adli süreç başlatılırken, araç çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.