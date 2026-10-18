AFAD ekibinin selde mahsur kalanları halat düzeneğiyle kurtarma anları kask kamerasında

Sakarya genelinde çarşamba gününden itibaren etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, Sapanca ilçesinde felakete dönüştü. Aşırı yağışlar nedeniyle derelerin debisi hızla yükselirken; yollar çöktü, köprüler yıkıldı, evlerin giriş katları ile tarım arazileri sular altında kaldı.

Sağanaktan en çok etkilenen noktalardan biri olan Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi Dereköy mevkisinde derenin taşması sonucu bölgedeki tek ulaşım köprüsü yıkıldı. Köprünün çökmesiyle birlikte derenin karşı tarafında kalan çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

İhbar üzerine zaman kaybetmeden bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra iki direk arasında özel bir halat düzeneği kurdu. Ekipler, hazırlanan kurtarma hattı sayesinde aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı vatandaşları metrelerce yükseklikte akan dere üzerinden tek tek karşıya geçirerek güvenli alana çıkardı.