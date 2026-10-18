Bekçi ile kuzunun sıra dışı dostluğu hayrete düşürüyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir tır garajında gece ve gündüz bekçilik yapan 62 yaşındaki İbrahim Çiçek, 9 ay önce henüz bir aylıkken sahiplendiği kuzusuyla kurduğu sıra dışı dostlukla görenlerin takdirini topluyor. Birlikte vakit geçiren ve tır garajında devriye atan ikili, bölgedeki sürücülerin ve çalışanların da ilgi odağı haline geldi.

İlk zamanlar biberonla süt vererek büyüttüğü kuzusunu bugünlerde otun yanı sıra badem şekeri ve ekmekle besleyen İbrahim Çiçek, hayvanı adeta kendi evladı gibi benimsedi. Kuzunun verilen "gel", "git", "kalk" ve "otur" gibi temel komutlara uyması ise garaja gelenlerin şaşkınlığını bir kat daha artırıyor. Sahiplendiği günden itibaren yanından ayrılmayan kuzusunu kesmeye asla kıyamadığını vurgulayan Çiçek, onunla uzun yıllar beraber yaşamayı planlıyor.

"ALIŞTIM, ŞİMDİ KESMEYE KIYAMIYORUM"

Kuzusuyla arasındaki bağı içtenlikle anlatan 62 yaşındaki bekçi İbrahim Çiçek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Benim beşinci çocuğumdur. Benim yanımdan ayrılmaz. Yavru iken aldım, süt ile besledim. Şimdi büyüdü böyle oldu, 9 aylık oldu. Şimdi benimle beraber bu otoparkın hepsini geziyor. Ben burada bekçiyim, o da ikinci bekçi oldu. O da bizimle beraber dolaşıyor. Bu sevgi, bu bağlılık aramızda nasıl oldu ben de çözemiyorum. Biri kovalayınca kucağıma geliyor. Canı isteyince kucağıma geliyor. Benden uzaklaşınca bağırıyor. Şimdi şu karşıdaki yere koysam kıyameti koparır. Bu hayvan bana tam alıştı. Aramızdaki sevgiyi de hiç kimse çözemiyor, kimse çözemez de. Bunun sırrı bana çok kötü alıştı. Ben de ona alıştım, şimdi kesmeye de kıyamıyorum."