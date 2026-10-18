Anadolu Yakası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Mahsur kalanlar kurtarıldı riskli bina tahliye edildi

İstanbul'da günlerdir aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağış, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle birçok noktada yollar su altında kalırken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şile ilçesinde etkili olan sağanak, Yeşilvadi Caddesi'ni su gölüne çevirdi. Caddede seyir halindeki bir otomobil, derinleşen su birikintisi nedeniyle yolda kaldı. Araçta mahsur kalan 2 vatandaş, olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yağış nedeniyle caddedeki trafik akışı tamamen durdu. Göçbeyli Mahallesi'nde de cadde ve sokaklarda biriken sular yüzünden sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Sağanak yağışın hasara yol açtığı bir diğer adres ise Pendik oldu. Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bulunan bir apartmanın çevresinde, yoğun yağışın etkisiyle toprak çökmesi meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkili ekipler binada incelemelerde bulundu. Can güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla apartmanda oturan vatandaşların tedbiren tahliyesine başlandı. Ekiplerin kent genelindeki olumsuzluklara karşı denetim ve müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.