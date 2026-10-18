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Emeklilere tek seferde 35 bin TL’ye varan ek ödeme müjdesi: Bankaların promosyon kampanyaları güncellendi

Emeklilere tek seferde 35 bin TL’ye varan ek ödeme müjdesi: Bankaların promosyon kampanyaları güncellendi

16:24, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Emeklilere tek seferde 35 bin TL’ye varan ek ödeme müjdesi: Bankaların promosyon kampanyaları güncellendi

Ekim ayı itibarıyla milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek yeni bir promosyon yarışı hız kazandı. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emeklilere yönelik sundukları nakit destek paketlerini peş peşe güncelledi. Fatura ödeme talimatı, aktif kredi kartı kullanımı ve çeşitli ek avantajlarla desteklenen yeni kampanyalarda, tek seferde hesaplara yatırılacak tutar 35 bin TL gibi rekor seviyelere ulaştı. Peki, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor ve en yüksek promosyonu alabilmek için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? İşte bütçenize en uygun ödeme seçeneğini bulmanızı sağlayacak, banka banka güncel emekli promosyon fırsatlarının tüm detayları...

Emeklilerin alacağı promosyon tutarıları; maaş aralığına ve tercih edilen bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilen nakit ödemelere bazı bankalarda fatura talimatı ve kredi kartı kullanımıyla kazanılan ek ödüller de ekleniyor. Bankaların sunduğu fırsatlar şöyle:

Emeklilerin alacağı promosyon tutarıları; maaş aralığına ve tercih edilen bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilen nakit ödemelere bazı bankalarda fatura talimatı ve kredi kartı kullanımıyla kazanılan ek ödüller de ekleniyor. Bankaların sunduğu fırsatlar şöyle:

GARANTİ BBVA


Garanti BBVA, maaşını bankadan almayı tercih eden emeklilere 6 bin 250 TL'den başlayan ve 15 bin TL'ye ulaşan nakit promosyon sunuyor. Kredi kartı kullanımı ve diğer kampanya şartlarını karşılayan müşteriler için ek bonus fırsatlarıyla birlikte toplam kazanç 25 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Emeklilerin alacağı ödeme, maaş miktarına ve yararlandıkları avantajlara göre belirleniyor.

GARANTİ BBVAGaranti BBVA, maaşını bankadan almayı tercih eden emeklilere 6 bin 250 TL'den başlayan ve 15 bin TL'ye ulaşan nakit promosyon sunuyor. Kredi kartı kullanımı ve diğer kampanya şartlarını karşılayan müşteriler için ek bonus fırsatlarıyla birlikte toplam kazanç 25 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Emeklilerin alacağı ödeme, maaş miktarına ve yararlandıkları avantajlara göre belirleniyor.

ZİRAAT BANKASI


Ziraat Bankası, emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kredi, nakit avans ve Bankkart avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve 25 bin TL'ye kadar 3 ay taksitli faizsiz nakit avans imkanı sağlanıyor. Nakit promosyon ve diğer fırsatların birlikte değerlendirilmesiyle toplam kampanya avantajı 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.


ZİRAAT BANKASIZiraat Bankası, emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kredi, nakit avans ve Bankkart avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve 25 bin TL'ye kadar 3 ay taksitli faizsiz nakit avans imkanı sağlanıyor. Nakit promosyon ve diğer fırsatların birlikte değerlendirilmesiyle toplam kampanya avantajı 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

AKBANK

Akbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. 16 Ekim'e kadar sürecek kampanyada, ana ödemenin üzerine ek fırsatlarla toplam kazanç artırılabiliyor.


Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlar için 15 bin TL'ye kadar ilave ödeme imkanı bulunuyor. Tüm kampanya avantajlarından yararlanılması halinde toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.


AKBANKAkbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. 16 Ekim'e kadar sürecek kampanyada, ana ödemenin üzerine ek fırsatlarla toplam kazanç artırılabiliyor.Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlar için 15 bin TL'ye kadar ilave ödeme imkanı bulunuyor. Tüm kampanya avantajlarından yararlanılması halinde toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

VAKIF KATILIM


Vakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşımayı tercih edenlere gelir düzeyine göre nakit promosyon imkanı sağlıyor. Aylık maaş kademesine bağlı olarak değişen ödemeler 8 bin 750 TL'den başlarken en yüksek promosyon tutarı 25 bin TL'ye ulaşıyor.

VAKIF KATILIMVakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşımayı tercih edenlere gelir düzeyine göre nakit promosyon imkanı sağlıyor. Aylık maaş kademesine bağlı olarak değişen ödemeler 8 bin 750 TL'den başlarken en yüksek promosyon tutarı 25 bin TL'ye ulaşıyor.

KUVEYT TÜRK


Kuveyt Türk'te emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş aralığına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon veriliyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla birlikte emeklilerin kampanyadan sağlayabileceği toplam ödeme 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

KUVEYT TÜRKKuveyt Türk'te emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş aralığına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon veriliyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla birlikte emeklilerin kampanyadan sağlayabileceği toplam ödeme 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

QNB


QNB'de emekli maaşını taşıyanlar, gelir aralıklarına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyondan yararlanabiliyor. Banka, maaş ödemesine ek olarak günlük alışverişlerde de avantaj sunuyor. Kampanya koşullarını yerine getiren emekliler, market ve eczane harcamalarından yılda toplam 3 bin TL'ye kadar iade alabiliyor.

QNBQNB'de emekli maaşını taşıyanlar, gelir aralıklarına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyondan yararlanabiliyor. Banka, maaş ödemesine ek olarak günlük alışverişlerde de avantaj sunuyor. Kampanya koşullarını yerine getiren emekliler, market ve eczane harcamalarından yılda toplam 3 bin TL'ye kadar iade alabiliyor.

ING


ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Banka, maaş ödemesine ek olarak farklı bankacılık ürünlerinden yararlanan emeklilere çeşitli ödül fırsatları da sunuyor.

Kampanya kapsamında dört otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 4 bin TL, Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bulunduranlara 3 bin 500 TL ve 75 bin TL kredi kullananlara 3 bin 500 TL ek ödeme sağlanıyor. İlk kez mobil kanaldan ING müşterisi olanlar 2 bin TL kazanabilirken kart harcamalarından da 4 bin TL'ye kadar iade alınabiliyor. Böylece tüm şartları yerine getiren emeklilerin elde edebileceği toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.

INGING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Banka, maaş ödemesine ek olarak farklı bankacılık ürünlerinden yararlanan emeklilere çeşitli ödül fırsatları da sunuyor.Kampanya kapsamında dört otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 4 bin TL, Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bulunduranlara 3 bin 500 TL ve 75 bin TL kredi kullananlara 3 bin 500 TL ek ödeme sağlanıyor. İlk kez mobil kanaldan ING müşterisi olanlar 2 bin TL kazanabilirken kart harcamalarından da 4 bin TL'ye kadar iade alınabiliyor. Böylece tüm şartları yerine getiren emeklilerin elde edebileceği toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.

ALBARAKA TÜRK


Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ana promosyonun yanı sıra kampanya kapsamındaki ek fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Alınacak ödeme, maaş kademesiyle birlikte tamamlanan ek kampanya koşullarına göre şekilleniyor.

ALBARAKA TÜRKAlbaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ana promosyonun yanı sıra kampanya kapsamındaki ek fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Alınacak ödeme, maaş kademesiyle birlikte tamamlanan ek kampanya koşullarına göre şekilleniyor.

YAPI KREDİ


Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Kampanyadaki ek avantajlarla birlikte toplam ödeme daha da yükseltilebiliyor.


Ek fırsatlar arasında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma seçenekleri bulunuyor. Tüm koşulları yerine getiren emekliler için kampanyanın toplam tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

YAPI KREDİYapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Kampanyadaki ek avantajlarla birlikte toplam ödeme daha da yükseltilebiliyor.Ek fırsatlar arasında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma seçenekleri bulunuyor. Tüm koşulları yerine getiren emekliler için kampanyanın toplam tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilerine 5 bin TL'den başlayıp 12 bin TL'ye ulaşan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Maaş miktarına göre hesaplanan bu tutara, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımından kazanılabilecek ek ödüller de dahil edilebiliyor. Belirlenen şartları yerine getiren emekliler 18 bin TL'ye kadar ilave avantaj elde ederken toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.

DENİZBANKDenizBank, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilerine 5 bin TL'den başlayıp 12 bin TL'ye ulaşan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Maaş miktarına göre hesaplanan bu tutara, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımından kazanılabilecek ek ödüller de dahil edilebiliyor. Belirlenen şartları yerine getiren emekliler 18 bin TL'ye kadar ilave avantaj elde ederken toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine gelir aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sağlıyor. Banka, temel ödemenin yanı sıra çeşitli bankacılık işlemlerini kapsayan ek ödül fırsatları da sunuyor.

Kampanya kapsamında sağlanan ek avantajlar şöyle:

• 3.000 TL: İki otomatik fatura ödeme talimatına

• 5.000 TL: Kredi kartıyla 5 bin TL harcama yapanlara

• 4.000 TL: Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımına

• 5.000 TL: Sigorta işlemlerine

• 1.000 TL - 6.000 TL: Maaş tutarına göre vadesiz hesap avantajı

Tüm kampanya koşullarını karşılayan emekliler, nakit promosyon ve ek ödüllerle birlikte 35 bin TL'ye varan toplam kazanç elde edebiliyor.

ŞEKERBANKŞekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine gelir aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sağlıyor. Banka, temel ödemenin yanı sıra çeşitli bankacılık işlemlerini kapsayan ek ödül fırsatları da sunuyor.Kampanya kapsamında sağlanan ek avantajlar şöyle:• 3.000 TL: İki otomatik fatura ödeme talimatına• 5.000 TL: Kredi kartıyla 5 bin TL harcama yapanlara• 4.000 TL: Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımına• 5.000 TL: Sigorta işlemlerine• 1.000 TL - 6.000 TL: Maaş tutarına göre vadesiz hesap avantajıTüm kampanya koşullarını karşılayan emekliler, nakit promosyon ve ek ödüllerle birlikte 35 bin TL'ye varan toplam kazanç elde edebiliyor.

TÜRKİYE FİNANS


Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 13 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen promosyon ve ek ödeme fırsatları sunuyor. En yüksek tutara ulaşabilmek için iki otomatik fatura talimatı verilmesi, Yedek Hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL'lik alışveriş gerçekleştirilmesi gerekiyor.


Banka, yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren emeklileri de ödüllendiriyor. Maaşını taşıyan her yeni emekli yakını için 500 TL, toplamda ise 5 bin TL'ye kadar ek kazanç sağlanıyor. Böylece tüm koşulları karşılayan emekliler için toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.


TÜRKİYE FİNANSTürkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 13 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen promosyon ve ek ödeme fırsatları sunuyor. En yüksek tutara ulaşabilmek için iki otomatik fatura talimatı verilmesi, Yedek Hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL'lik alışveriş gerçekleştirilmesi gerekiyor.Banka, yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren emeklileri de ödüllendiriyor. Maaşını taşıyan her yeni emekli yakını için 500 TL, toplamda ise 5 bin TL'ye kadar ek kazanç sağlanıyor. Böylece tüm koşulları karşılayan emekliler için toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

İŞ BANKASI


İş Bankası, emekli maaşını bünyesine taşıyanlara 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Maaş tutarına göre değişen bu ödemeye, bankanın sunduğu ek kampanya fırsatları da dahil edilebiliyor. Otomatik fatura talimatı veren, kredi kartını aktif kullanan ve yeni kasko ya da konut sigortası yaptıran emekliler için toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

İŞ BANKASIİş Bankası, emekli maaşını bünyesine taşıyanlara 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Maaş tutarına göre değişen bu ödemeye, bankanın sunduğu ek kampanya fırsatları da dahil edilebiliyor. Otomatik fatura talimatı veren, kredi kartını aktif kullanan ve yeni kasko ya da konut sigortası yaptıran emekliler için toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
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