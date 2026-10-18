TBMM'de bu hafta tasfiye edilen fonlara ilişkin kanun teklifi görüşülecek

TBMM’de bu hafta, Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi' görüşülecek.

Teklife göre; fonların tasfiyesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) gözetim ve denetiminde, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek. Kurulca belirlenen fonlarda; ilgili fonun tasfiye mal varlığından net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.

FONLARLA BİRLİKTE HAREKET EDENLERE ÖDEME YAPILMAYACAK

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlarla birlikte hareket ettiği kurulca tespit edilenlere, bu fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak. Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı verilebilecek.

SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, zarar veya kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirecek.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa, tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise SPK'nın bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) aktarılacak. YTM, ödemeleri, katılma payı sahipliği oranında yapacak. Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ‘2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’, ‘2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi' ile ilgili sunum yapacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

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