Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 kişi kazançlarını TMSF’ye iade etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemlere ilişkin portföy yönetim şirketlerini kapsayan soruşturması sürüyor.

Kamuoyunda 'fon soruşturması' olarak bilinen soruşturma çerçevesinde toplam 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 86'sı tutuklanırken, 163 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari durumdaki 35 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Birleşik Fon Bankası'nda açılan gönüllü iade hesabına, şu ana kadar 9 kişi tarafından toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira yatırıldı.

15 kişi kazançlarını TMSF’ye iade etti

Ödemelerin, etkin pişmanlık hükümleri ve rızaen iade süreci kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında 17 kişinin TMSF’ye elde ettikleri kazançları iade etmek için başvurdukları ve şu ana kadar 15 kişinin iade ettiği bildirildi.

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