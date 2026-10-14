'Fon yasa teklifi' komisyondan geçti: Yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak
Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesi öngörülürken, fonlardan hukuka aykırı yollarla çıkarılan değerlerin sorumlulardan tahsil edilmesi ve el konulan varlıkların fonlara aktarılması da hedefleniyor.
Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi Meclis'te ele alındı.
AK Parti tarafından geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan 9 maddelik teklif , TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşüldü.
1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.
Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesi, iadelerin esaslarının belirlenmesi, fon malvarlığından hukuka aykırı yollarla çıkarılan değerlerin sorumlulardan tahsil edilmesi ve el konulan veya müsadere edilen varlıkların fonlara aktarılması öngörülüyor.