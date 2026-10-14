İadelerde hesap değişti

Fon yasası teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine devam edilirken AK Parti'nin verdiği önergelerle, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin iki maddesinde değişikliğe gidildi.

Düzenlemeyle, mağdur yatırımcılara yapılacak iadelerde hak sahiplerinin ve alacakları tutarların belirlenmesi netleştirilirken, piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve dolandırıcılıkla olağanüstü kazanç sağlayanların iade edeceği paranın hesaplama yöntemi de değişti.





ÖDEME MİKTARI NETLEŞTİRİLECEK

İlk değişiklikle, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank ve diğer ilgili kurumların kayıtları karşılaştırılarak hak sahipleri ile bunlara yapılacak ödemelerin tutarı belirlenecek. Böylece yatırımcıların hesaplarının ve hak edişlerinin farklı kurumların kayıtları üzerinden kontrol edilmesi sağlanacak. Kayıtlar arasındaki olası uyumsuzlukların giderilmesiyle ödemelerin doğru kişilere ve doğru tutarlarda yapılması amaçlanıyor. Düzenleme, hak sahipliği ve ödeme miktarı konusunda yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesini de hedefliyor.

İADE HESABI YENİDEN DÜZENLENDİ

İkinci değişiklik ise piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve dolandırıcılık yoluyla olağanüstü kazanç elde eden kişilerin iade edeceği tutarları kapsıyor. Teklifin ilk halinde, bu kişilerin iade yükümlülüğü hesaplanırken tasfiyesine karar verilen fonlarda emsal tutar esas alınacaktı. AK Parti’nin verdiği önergeyle hesaplama yönteminde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, iade edilecek tutarın hesaplanmasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının ortalaması dikkate alınacak. Böylece iade hesabında fiyat endekslerindeki değişimler de esas alınacak. Hesaplamanın hangi yöntem ve ayrıntılarla yapılacağını ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) belirleyecek.

Düzenlemeyle, olağanüstü kazanç elde edenlerin iade yükümlülüğünün hesaplanmasında uygulanacak yöntemin netleştirilmesi ve tasfiye sürecinde geri alınacak tutarların belirlenmesine ilişkin çerçevenin oluşturulması amaçlanıyor.

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