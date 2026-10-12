455 bin yatırımcının gözü Meclis'te: TBMM’de kritik fon mesaisi başlıyor

Süreç SPK'nın gözetiminde yürütülecek

Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan 9 maddelik "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi", tasfiye sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini amaçlıyor. Süreç, bütünüyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetim ve gözetimi altında yürütülecek. Bu kapsamda SPK'nın üstleneceği temel görevler şunlar olacak:

• Fon varlıklarının eksiksiz tespiti ve nakde çevrilmesi,

• Değerleme esaslarının ve fon pay sahipliğinin belirlenmesi,

• Ara ile nihai ödeme süreçlerinin ve dağıtım sırasına dair usul/esasların tayin edilmesi.



