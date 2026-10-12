455 bin yatırımcının gözü Meclis'te: TBMM’de kritik fon mesaisi başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama haftasında yüz binlerce yatırımcının merakla beklediği kritik düzenlemeyi masaya yatırıyor. Tasfiye kararı alınan 131 yatırım fonunda pay sahibi olan 455 bin 758 kişi için gözler Meclis'e çevrildi. SPK gözetiminde yürütülecek yeni tasfiye sürecinde, yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde 1 milyon liralık sınır uygulanmasını öngören kanun teklifinin detayları netleşti. Peki, kamu kaynağı kullanılmadan mağduriyetleri gidermeyi hedefleyen ödemelerin şartları neler, süreç nasıl işleyecek? İşte TBMM'nin yeni haftadaki kritik yol haritası...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftaya yüz binlerce yatırımcının mağduriyetini giderecek ve tasfiye sürecindeki fonların akıbetini belirleyecek önemli bir gündemle başlıyor. Tasfiye kararı alınan 131 yatırım fonunu ve bu fonlarda pay sahibi olan 455 bin 758 kişiyi doğrudan ilgilendiren kanun teklifi, Meclis’in bu haftaki öncelikli mesaisi olacak.
Süreç SPK'nın gözetiminde yürütülecek
Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan 9 maddelik "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi", tasfiye sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini amaçlıyor. Süreç, bütünüyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetim ve gözetimi altında yürütülecek. Bu kapsamda SPK'nın üstleneceği temel görevler şunlar olacak:
• Fon varlıklarının eksiksiz tespiti ve nakde çevrilmesi,
• Değerleme esaslarının ve fon pay sahipliğinin belirlenmesi,
• Ara ile nihai ödeme süreçlerinin ve dağıtım sırasına dair usul/esasların tayin edilmesi.
Ara ödemelerde 1 milyon lira sınırı
Düzenlemenin en çok dikkat çeken ayağını ise yatırımcılara yapılacak ödeme planı oluşturuyor. Kamu kaynakları ve bütçe imkânları kesinlikle kullanılmadan, sadece fonun kendi mal varlığından yapılacak ara ödemelerde şu kriterler baz alınacak:
• Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan pay sahiplerine, içerideki tutarları kadar ara ödeme yapılacak.
• Net yatırım tutarı 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon liraya kadar ara ödeme gerçekleştirilecek.
Kanun teklifiyle ayrıca; fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, oluşan zarar ve kayıpların doğrudan sorumlulardan tahsil edilerek elde edilen bu değerlerin yeniden fon pay sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 17 Eylül 2026 tarihli verilerine göre; tasfiye sürecindeki 131 fon, sistemdeki toplam fon sayısının yüzde 4.6'sına, toplam portföy değerinin ise yüzde 7.7'sine denk geliyor.
Genel Kurul'un gündemi: Kızılay yasası ve KVKK seçimi
Salı günü çalışmalarına başlayacak olan TBMM Genel Kurulunda ise geçtiğimiz hafta görüşmelerine geçilemeyen Türk Kızılay Kanun Teklifi ele alınacak. Bu teklifin yasalaşmasıyla birlikte Türk Kızılay; olağan veya olağanüstü durumlarda uluslararası kurumlardan (Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay/Kızılhaç Milli Cemiyetleri) Türkiye'ye gelecek ayni ve nakdi yardımların kabulü ile kullanımında "tek yetkili kuruluş" ilan edilecek. Öte yandan Genel Kurul'da, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndaki (KVKK) iki üyelik için de seçim yapılacak.
KİT ve AB uyum komisyonları toplanıyor
Meclis komisyonları da bu hafta yoğun bir denetim ve bilgilendirme takvimi yürütecek:
• KİT Komisyonu: Denetimi altındaki 45 kamu kurum ve kuruluşunun hesaplarını incelemeye başlayacak olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, bu hafta; Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün hesaplarını mercek altına alacak.
• AB Uyum Komisyonu: Salı günü toplanacak komisyonda ilk olarak Başkanvekili seçimi gerçekleştirilecek. Ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından komisyon üyelerine "Türkiye-AB İlişkileri" konulu kapsamlı bir sunum yapılacak.