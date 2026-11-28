'ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUZ'





Çiçek ihracatının yalnızca üreticinin kazancı açısından değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Duran, “İhracat bir ülke için önemlidir. Diğer çiçek üreticilerinin de ihracatta bulunmasını tavsiye ederim. Burada ülkemizi temsil ediyoruz. Ürettiğim kaliteli çiçeği Avrupa'ya ihraç ettiğim zaman onlar memnun kalırsa sadece ben kazanmıyorum, ülkem de kazanıyor" diye konuştu.