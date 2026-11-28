Konaklama vergisi, 2027 sonuna kadar yüzde 1 oranıyla uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Uygulama süresi uzatıldı
30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla, daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanmak üzere yüzde 1'e indirilmişti.
Bugün yayımlanan kararla yüzde 1 oranının uygulama süresi, 31 Aralık 2027'ye kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.
Düzenlemeyle, 2027 yılında da ülkedeki turizm işletmelerinin küresel rekabet gücüne katkıda bulunulması amaçlanıyor.
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