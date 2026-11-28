Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Bab-ı Ali Toplantıları'na katıldı. Bakan Bayraktar, toplantıda Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki vizyonunu paylaştı, katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Suriye'nin Halep şehrine 500 megavatlık yeni elektrik ihracatına başladıklarını anlatan Bayraktar, ülkeye toplam 800 megavatlık enerji katkısı sağlandığını bildirdi.

BÖLGESEL ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Türkiye'nin, Chevron ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Afrika'nın batısında yer alan Gine-Bissau'da iki deniz sahasına ortak olduğunu belirten Bayraktar, "İnşallah Libya'dan da böyle güzel haberleri vereceğiz. Irak'a da elektrik ihraç ediyoruz. Hem elektrikte hem doğal gazda yoğun bir şekilde bölgesel arz güvenliğine katkı yapıyoruz. Enerjide yerinde tüketim ve yerinde üretim konusuyla ilgili çalışmalara dair 1 megavata kadar olan kapasitelerde bir anlamda 'otomatik kapasite tahsisi' gibi bir şey düşünüyoruz. Burada biraz kolaylaştırma düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, Milli Enerji 2040 vizyonuna ilişkin değerlendirmesinde elektrikleşme üzerine bir sistem kurulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye ekonomisini elektrikleştiriyoruz. Binalardan tarıma, tarımdan ulaştırmaya, her alanda elektriğin rolünü artırıyoruz."

Reklam Reklam

Ekonomi

Canik, Birleşik Krallık'ta orta kalibre top kapasitesini 4 katına çıkaracak

Ekonomi

Vergi borçlarında gecikme ve yapılandırma faizleri düşürülüyor

Dünya

Belçika'da enflasyon kasımda yüzde 5,09: Üst üste ikinci ay yüzde 5'in üzerinde

Ekonomi

Beşinci nesil 2027 Hyundai Tucson görücüye çıktı: İşte motor seçenekleri, boyutları ve çıkış tarihi...