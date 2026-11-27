Vergi borçlarına uygulanan gecikme faizi ile borçların yapılandırılması sırasında geçerli olacak faiz oranının düşürülmesine karar verildi. Söz konusu düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, vergi borcunu vadesinde ödeyemeyen mükelleflerin faiz yükünü azaltacak ve borcunu yapılandıranlar için ödeme maliyetini düşürecek. Peki vergi borcu gecikme faiz indirim oranı ne kadar oldu? İşte detaylar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmî Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlandı. Vergi borcu olanlar için uygulanan gecikme faizi ve yapılandırmada geçerli olacak faizin düşürülmesine karar verildi.
Vergi borcu faiz indirimi var mı? yapılandırma faizleri düştü mü?
Amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık yüzde 39'dan yıllık yüzde 29'a düşürüldü. Gecikme faizi de yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye geriledi. Tebliğe göre, yayım tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak.
Tebliğin yayım tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına , müracaat tarihinden Tebliğin yayım tarihine kadar geçen süre için o dönemde geçerli olan oran uygulanacak. Yayım tarihinden itibaren ise yıllık yüzde 29 oranı geçerli olacak. Daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının Tebliğin yayımından sonra ödenecek taksitlerine yeni oranın nasıl uygulanacağı, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği'ndeki açıklamalara göre belirlenecek.
Gecikme zammı oranı aylık yüzde kaç oldu?
Gecikme zammı oranı aylık yüzde 3,2 olarak belirlendi. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,2 olarak belirlendi.
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