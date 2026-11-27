Tebliğin yayım tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına , müracaat tarihinden Tebliğin yayım tarihine kadar geçen süre için o dönemde geçerli olan oran uygulanacak. Yayım tarihinden itibaren ise yıllık yüzde 29 oranı geçerli olacak. Daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının Tebliğin yayımından sonra ödenecek taksitlerine yeni oranın nasıl uygulanacağı, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği'ndeki açıklamalara göre belirlenecek.