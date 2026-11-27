Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda güvenli konuta erişimini sosyal devlet anlayışının merkezine koyduklarını ifade etti. 500 bin sosyal konut kampanyasına lişkin bilgi veren Kurum, "Şu anda 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık, deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz" dedi. İstanbul'un 100 bin sosyal konutla projede ilk sırada yer aldığını belirten Kurum, Türkiye’nin ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul'da başlattıklarını ifade etti. Kurum, 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutun tamamlandığını, aralık ayı itibarıyla ilk konutların 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

RUHSAT SÜREÇLERİ 1 GÜNE İNECEK

İstanbul'da yenilenen 1 milyon 54 bin konutta 5 milyon vatandaşın yaşadığını, 39 ilçede 291 bin konutun dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyası'nı Aralık 2027’ye kadar uzattık. Sadece bu kampanya kapsamında 544 bin konutu dönüştürüyoruz" diye konuştu. Sosyal konut seferberliğinin 1,5 trilyon liralık ekonomik hacim oluşturduğunu belirten Kurum, yapı izin süreçlerini hızlandırmaya yönelik adım attıklarını da bildirerek "Ruhsat süreçlerini sadece 1 güne indireceğiz" dedi.

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