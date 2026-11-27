Türkiye’nin petrokimya sektöründe dışa bağımlılığını azaltacak 17 milyar liralık (330 milyon dolar) yatırım Kocaeli’de üretime başladı. TN Maleik Petrokimya tarafından GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip tesis, Türkiye’de ilk kez endüstriyel ölçekte maleik anhidrit üretimini gerçekleştirecek. Tesis, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 55-60 bin ton seviyesindeki maleik anhidrit ihtiyacının büyük bölümünü yerli üretimle karşılamayı hedefliyor. Türkiye’nin bugüne kadar tamamen ithalat yoluyla temin ettiği bu kritik ham maddenin artık yurt içinde üretilmesiyle hem sanayicilerin tedarik güvenliğinin artırılması hem de dış ticaret açığının azaltılması amaçlanıyor. Rusya Federasyonu’nun Türkiye’deki doğrudan yatırımları arasında ikinci, Tataristan Cumhuriyeti’nin ise en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan tesisin açılışı üst düzey protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

YILLIK 50 BİN TON KAPASİTELİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, petrokimya sektöründe 2025 yılında 4,4 milyar dolarlık ihracata karşılık 17,4 milyar dolarlık ithalat yapıldığına dikkat çekerek, “Bu alandaki dış ticaret açığımız devam ediyor. Yerli üretim kapasitemizi artırmayı, kritik girdilerde dışa bağımlılığı azaltmayı ve sanayimizin rekabet gücünü yükseltmeyi stratejik öncelik olarak görüyoruz. Bu tesis sayesinde ülkemizin 60 bin tona yaklaşan maleik anhidrit ihtiyacının büyük bölümünü yerli üretimle karşılayabileceğiz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise geçen yıl 32 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sanayiinin Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olduğunu vurgulayarak, “Yıllık 50 bin ton kapasiteli tesisle Türkiye’de ilk kez endüstriyel ölçekte maleik anhidrit üretilecek. Ürünlerin yüzde 70’ten fazlasının yine GEBKİM’de işlenerek farklı sektörler için yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek olması, sanayide kümelenmenin önemini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

MALEIK ANHIDRIT MADDESİ TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tesisin eylül ayında ilk üretimini gerçekleştirdiğini ve kalite kontrol süreçlerinin tamamlandığını belirterek, “Türk sanayicileri bugüne kadar ithalat yoluyla temin ettikleri maleik anhidrit hammaddesini artık ülkenizde üretilen bir ürün olarak tedarik edebilecek. Türk mühendislerin ve şirketlerin inşaat süreçlerinde rol üstlenmesi, ülkelerimiz arasındaki güvenin önemli bir göstergesidir” diye konuştu. Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov da Türkiye ile Tataristan arasındaki dış ticaret hacminin 4,5-5 milyar dolara ulaştığını kaydederek, “Bu tesis, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin somut bir örneğidir” dedi.

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Cari açığı azaltacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye’nin son beş yılda maleik anhidrit için yaklaşık 420 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bugüne kadar tamamen ithalat yoluyla karşıladığımız bu ham maddenin artık Türkiye’de üretilmesi, dış ticaret ve cari işlemler açığımızın azaltılmasına önemli katkı sunacak. Yerli üretim kapasitesini güçlendirirken teknolojik birikimin ve nitelikli istihdamın artırılmasına da katkı sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu. Üretim sırasında ortaya çıkan atık ısının elektrik enerjisine dönüştürüleceği tesiste enerji verimliliğinin de ön planda tutulması da hedef-leniyor.

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