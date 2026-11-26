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Avro Bölgesi ülkelerinin liderleri, İspanya Merkez Bankasının eski Başkanı Pablo Hernandez de Cos'un Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına getirilmesi konusunda anlaştı.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, ECB'nin üst yönetiminde yapılacak atamalara ilişkin siyasi anlaşmaya Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde varıldı.

Görev paylaşımına Hollanda da destek verdi

ECB'nin üst yönetimindeki görevlerin paylaşımına ilişkin Fransa, Almanya ve İspanya arasında varılan anlaşmaya Hollanda da destek vermeyi kabul etti.

Avro Bölgesi ülkeleri arasındaki anlaşma kapsamında, başkanlık görevini mevcut ECB Başkanı Christine Lagarde'ın şubat ayında görevinden ayrılmasının ardından Hernandez de Cos'un üstlenmesi öngörülüyor.

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Aynı kapsamda, ECB Başekonomistliğine Alman ekonomist Markus Brunnermeier, piyasa operasyonlarından sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine ise Fransız ekonomist Laurence Boone getirilecek.

Hollanda'nın ECB Başkanlığı için aday gösterdiği eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ise bu aşamada bir görev almayacak.

Atamaların 17 Aralık'ta kesinleşmesi öngörülüyor

AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bugün üç ismin adaylığına ilişkin tavsiye kararı alması, ardından Avrupa Parlamentosu (AP) ile ECB'nin görüşlerinin alınacağı istişare sürecinin başlatılması bekleniyor.

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AP'de adaylara ilişkin oturumun 7 Aralık'ta düzenlenmesi, AB liderlerinin ise atamaları 17 Aralık'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek zirvede kesinleştirmesi öngörülüyor.

Hernandez de Cos şu anda Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü olarak görev yapıyor; atanması halinde ECB başkanlığını kuruluşundan bu yana ilk kez bir İspanyol bankacı üstlenmiş olacak.

Lagarde ise normal şartlarda Ekim 2027 sonunda dolacak görev süresini yaklaşık 9 ay erken bitirerek şubatta ayrılacağını açıklamıştı.

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