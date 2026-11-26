Novak'tan uzun vadeli işbirliği vurgusu
Türkiye ile Rusya'nın uzun soluklu projeleri birlikte yürütme konusunda güçlü bir deneyim kazandığını ifade eden Novak, bu tür ortak çalışmaların ikili ilişkilere istikrar sağladığını dile getirdi.
Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde daha da ileri taşımaya hazır olduğunu kaydeden Novak, iki ülke arasında yoğun ve yapıcı bir diyaloğun sürdüğünü belirtti.
Novak ayrıca, Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 20. Dönem Toplantısı'nda ikili ilişkilerin gündemindeki konuların kapsamlı şekilde ele alınmasının planlandığını aktardı.
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