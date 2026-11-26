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Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Novak, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ile enerji sektöründeki işbirliği imkanları değerlendirildi.

Novak'tan uzun vadeli işbirliği vurgusu

Türkiye ile Rusya'nın uzun soluklu projeleri birlikte yürütme konusunda güçlü bir deneyim kazandığını ifade eden Novak, bu tür ortak çalışmaların ikili ilişkilere istikrar sağladığını dile getirdi.

Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde daha da ileri taşımaya hazır olduğunu kaydeden Novak, iki ülke arasında yoğun ve yapıcı bir diyaloğun sürdüğünü belirtti.

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Novak ayrıca, Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 20. Dönem Toplantısı'nda ikili ilişkilerin gündemindeki konuların kapsamlı şekilde ele alınmasının planlandığını aktardı.

Gebze'deki fabrikanın açılışına katıldı

Türkiye'de çalışma ziyaretinde bulunan Rus Başbakan Yardımcısı Novak, Kocaeli 'nin Gebze ilçesindeki Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde kurulan TN Maleik Petrokimya Fabrikası'nın açılış töreninde de yer aldı.

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