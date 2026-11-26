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Almanya'daki Trier Katolik Piskoposluğu'nda 1946-2021 döneminde yaklaşık 800 çocuk ve gencin, rahiplerin ve din görevlilerinin cinsel istismarına maruz kaldığı ortaya çıktı.

Trier Üniversitesinden tarihçilerin 4 yıl süren araştırmasının ardından tamamlanan bilimsel çalışmada, aynı dönemde 250'den fazla fail ve şüpheli tespit edildi.

Yaklaşık 800 kişi papazların istismarına uğradı

Çalışmaya göre, Trier Piskoposluğu'nda 1946 ile 2021 arasında çocuk ve genç yaştaki yaklaşık 800 kişi papazlar tarafından istismar edildi.

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Bu sayı yalnızca ortaya çıkarılabilen vakaları kapsıyor. Korku veya utanç nedeniyle bildirimde bulunmayan mağdurların ve hiçbir zaman gün yüzüne çıkmayan istismar vakalarının sayısı ise bilinmiyor.

9-13 Yaş arasındaki çocuklar risk grubunda

Çalışmada özellikle 9-13 yaş arasındaki çocuklar, "cinsel istismar açısından en büyük risk grubu"nu oluşturdu.

İstismar vakalarının yoğunlaştığı ortamlar arasında çocukların ilk komünyon törenleri ile erkek çocukların kiliselerde mihrap görevlisi olarak bulunması da yer aldı.

9 yaşından küçük kız çocuklarının aynı yaş grubundaki erkek çocuklara kıyasla daha sık istismara uğradığı tespit edildi. Bu durumla ilkokullardaki din derslerinde yaşanan vakaların da bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

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14 yaşından küçük erkek çocukların, istismara maruz kalanların yüzde 70'ini oluşturduğu tespit edildi.

İstismar vakalarının üzeri yıllarca örtüldü

Vakaların çoğu papaz evlerinde, kiliselerde, kutsal eşya odalarında, kiliseye bağlı yurtlarda ve yatılı okullarda yaşandı.

Bazı failler günah çıkarma uygulamasını da çocukları istismar etmek için kullandı, 20 vakada ise istismar olayları mağdurların ailelerinin evlerinde gerçekleşti.

Araştırmada, Katolik çevrelerde rahiplere duyulan yüksek güvenin ve ailelerin din görevlileriyle yakın ilişkilerinin çocukların seslerini duyurmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

İstismarın uzun yıllar gizli kalmasında, mağdurların çoğu zaman aileleri tarafından da sessiz kalmaya zorlanmasının etkili olduğu belirtildi.

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1960-1974 dönemi özellikle "istismar vakalarının yoğunlaştığı yıllar" olurken, 1969-1974 arasında her yıl ortalama 18 istismar vakası belgelendi.

Tarihçiler, çok sayıda çocuğu istismar eden 35 failin tespit edildiğini ve bu kişilerin en az 438 çocuk ve genci istismar ettiğinin belgelendiğini açıkladı.

3 farklı piskoposun görev yaptığı süre boyunca herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmadan istismarı sürdürebilen failler olduğu belirtildi.

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İstismarcı rahipler yurt dışına gönderildi

Çalışmada, bazı kilise yöneticilerinin istismar vakalarındaki sorumluluğu başkalarına devrettiği ve failleri koruduğu ortaya konuldu.

Piskopos Hermann Josef Spital'in 1981-2001 arasındaki görev döneminde, 2018'de hayatını kaybeden Yardımcı Piskopos Leo Schwarz'ın uluslararası kilise yardım kuruluşlarıyla ilişkilerini kullanarak istismarcı din görevlilerini yurt dışına gönderdiği tespit edildi.

Adveniat, Renovabis ve Justitia et Pax gibi kuruluşlarla bağlantıların kullanıldığı, gönderilen rahiplerin geçmişte çocukları istismar ettiğine ilişkin bilgilerin gittikleri ülkelerdeki kilise yetkilileriyle paylaşılmadığı kaydedildi.

Mağdurların oluşturduğu "MissBit" girişimi, yayımlanan nihai raporun kilise yöneticilerinin olayları örtbas etmedeki rolünü ve görevlerini kötüye kullanmalarını ortaya koyduğunu vurguladı. Girişim, 2021 sonrasında da istismar vakalarının yaşandığına dikkati çekti.

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