FCC'nin açıklamasında, ABD tarihinde ilk kez uzayda veri merkezi kümesi kurulması için yetki verildiği bildirildi.
Starmind kümesi kurulacak
Açıklamaya göre SpaceX, yapay zeka hesaplamasına yönelik hızla artan talebi karşılamaya yardımcı olmak amacıyla 1 milyona kadar uydudan oluşan "Starmind" kümesini kuracak.
FCC'nin diğer yörüngesel veri merkezi başvurularını incelemeye devam ettiği, kurumun olağan prosedürler doğrultusunda hızla karar vermeyi planladığı belirtildi.
Carr: cesur ve yeni bir ufuk açıyor
"SpaceX ve kendi yörüngesel veri merkezleri üzerinde çalışan pek çok rakibi, bilgi işlem kapasitesini Dünya'nın dışına taşıyarak çağın gereğini yerine getiriyor. Bu, uzay ve ileri teknolojideki gücümüzü birleştirebilecek, ekonomik liderliğimizi pekiştirecek ve ülkemizdeki refahı artıracak türden bir Amerikan marifetidir."
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.