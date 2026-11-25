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ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX 'in uzayda veri merkezleri oluşturmak amacıyla yaptığı 1 milyon uydu fırlatma talebini onayladı.

FCC'nin açıklamasında, ABD tarihinde ilk kez uzayda veri merkezi kümesi kurulması için yetki verildiği bildirildi.

Starmind kümesi kurulacak

SpaceX 'e devasa miktarda veriyi işleyecek yörüngesel hesaplama modüllerini konuşlandırma izni verildiği kaydedilen açıklamada, sistemin FCC'nin "yörünge enkazı" kurallarına uygun olarak çalışacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre SpaceX, yapay zeka hesaplamasına yönelik hızla artan talebi karşılamaya yardımcı olmak amacıyla 1 milyona kadar uydudan oluşan "Starmind" kümesini kuracak.

Şirket, uydu sistemi genelinde yedekleme ve acil durum telemetri, takip ve komuta işlemleri için radyo frekansı bağlantılarını kullanacak; uydular arası optik bağlantılar da bu iletişimi destekleyecek.

FCC'nin diğer yörüngesel veri merkezi başvurularını incelemeye devam ettiği, kurumun olağan prosedürler doğrultusunda hızla karar vermeyi planladığı belirtildi.

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Carr: cesur ve yeni bir ufuk açıyor

FCC Başkanı Brendan Carr, ABD'nin Başkan Donald Trump 'ın liderliğinde yapay zeka teknolojisinin getirdiği fırsatları ve sağlayacağı faydaları güvence altına almak için çalıştığını vurguladı.

Komisyonun SpaceX'e yönelik kararının bu çabalara ivme kazandıracağının altını çizen Carr, " Bu hamle, Amerika'nın liderliğine ve büyümesine güç verecek bilgi işlem altyapısı için cesur ve yeni bir ufuk açıyor. " ifadesini kullandı.

Carr, veri merkezlerinin ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliği için önem taşıdığını belirterek şöyle devam etti:

"SpaceX ve kendi yörüngesel veri merkezleri üzerinde çalışan pek çok rakibi, bilgi işlem kapasitesini Dünya'nın dışına taşıyarak çağın gereğini yerine getiriyor. Bu, uzay ve ileri teknolojideki gücümüzü birleştirebilecek, ekonomik liderliğimizi pekiştirecek ve ülkemizdeki refahı artıracak türden bir Amerikan marifetidir."

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