SpaceX 28 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha Falcon-9 roketi ile alçak Dünya yörüngesine gönderdi.
ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak Dünya yörüngesine gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saat ile 19:04’te ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.
Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi fırlatmadan sonra Pasifik Okyanusu’nda bulunan "Of Course I Still Love You" (Elbette Seni Hala Seviyorum) adlı adlı insansız platforma iniş yaptı. Yörüngeye gönderilen Starlink uydularının, internete erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak için kullanılacağı açıklandı.