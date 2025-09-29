SpaceX 28 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak Dünya yörüngesine gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saat ile 19:04’te ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.