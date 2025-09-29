Yeni Şafak
SpaceX 28 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX 28 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

08:3729/09/2025, Pazartesi
IHA
ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha Falcon-9 roketi ile alçak Dünya yörüngesine gönderdi.

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak Dünya yörüngesine gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saat ile 19:04’te ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi fırlatmadan sonra Pasifik Okyanusu’nda bulunan "Of Course I Still Love You" (Elbette Seni Hala Seviyorum) adlı adlı insansız platforma iniş yaptı. Yörüngeye gönderilen Starlink uydularının, internete erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak için kullanılacağı açıklandı.

