Kayseri'de 31 Aralık okullar tatil mi? Kayseri'de kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Kayseri'de kar yağışının etkisini arttırması beklenirken, tatil ile ilgili detaylar da netleşti. Kayseri'de binlerce öğrenci valilikten yapılacak açıklamayı beklerken, son dakika duyurusu az önce geldi. Peki Kayseri'de 31 Aralık 2025 okullar tatil mi? İşte resmi açıklamalar.
Türkiye'de kar yağışıyla birlikte birçok ilde eğitime ara verildi. Kayseri'de de kar yağışının etkisini arttırması beklenirken, okulların tatil olmasına yönelik son dakika duyurusu Kayseri Valiliğinden geldi. İşte Kayseri için alınan tatil kararı ve uyarılar...
KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK KAR TATİLİ VAR MI?
Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre yarın kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.
Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."