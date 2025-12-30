Uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında İstanbul’da eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden rapçi Ege Karataşlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş'e ise 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Bugün adliyeye getirilen 16 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin firari olduğu ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, 28 Aralık’ta İstanbul genelinde eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda; ‘Amaya’ isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, ‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi. ‘Taksim Club IQ’ isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, ‘Kastel Elektro Müzik’ isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk, ‘Suma Han’ isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain bulundu.