Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Rapçi Ege Karataşlı tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Rapçi Ege Karataşlı tutuklandı

23:4429/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Ege Karataşlı
Ege Karataşlı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan rapçi Ege Karataşlı tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Ali Baran Süzer ve Bahri Güneş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan rapçi Ege Karataşlı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan rapçi Ege Karataşlı, Ali Baran Süzer ve Bahri Güneş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği Karataşlı'nın tutuklanmasına, şüpheliler Süzer ve Güneş hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.


#Ege Karataşlı
#rapçi
#tutuklama
#İstanbul
#uyuşturucu
#soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sinop'ta okullar tatil mi 30 Aralık Salı? Valilikten açıklama geldi