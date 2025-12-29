Yeni Şafak
Bursa’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Bursa’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

22:0529/12/2025, پیر
IHA
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde eş zamanlı operasyon
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde eş zamanlı operasyon

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 polis memurunun şehit olmasının ardından güvenlik güçleri, harekete geçerek soruşturmayı derinleştirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda ev ve iş yerine yapılan eş zamanlı baskında, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu saldırının ardından soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İsmet Paşa Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir eve gece saat 02.00 sıralarında operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında evde bulunan örgüt mensuplarının güvenlik güçlerine ateş açması sonucu 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis memuru da yaralandı.


Yaşanan hain saldırının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Yalova merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Orhangazi ilçesinde belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik ülke genelinde sürdürülen operasyonlar kapsamında son bir ay içerisinde 137 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.


DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğü öğrenildi.



