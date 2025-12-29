Yeni Şafak
RTÜK'ten Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin yayın yasağı açıklaması

18:4329/12/2025, Pazartesi
DHA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 3 polisimizin şehit olduğu DEAŞ operasyonu kapsamında olayla ilgili soruşturma dosyasına ilişkin her türlü yayın ve içeriklerin yapılmaması ve mevcut olanların kardırılmasına karar verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yayın yasağına aykırı yayınların tespit edilmesi halinde, Üst Kurulumuz tarafından idari yaptırım uygulanacağı, ihlal fiillerinin ayrıca değerlendirilerek müeyyide süreçleri gecikmeksizin uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'da DEAŞ terör örgütü üyelerine yapılan operasyon kapsamında; olayla ilgili ve soruşturma dosyasına ilişkin her türlü haber, röportaj, görüntü, paylaşım ve benzeri yayınların yapılmaması, mevcut içeriklerin ise yayından kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.


RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; 29.12.2025 tarihinde eylem hazırlığında bulunduğu değerlendirilen DEAŞ terör örgütü üyelerine yapılan operasyon kapsamında; olayla ilgili sesli, yazılı ve görsel basında yapılan yayınların soruşturmanın gizliliğini ihlal eder nitelikte olması nedeniyle, söz konusu olayla ve soruşturma dosyasına ilişkin her türlü haber, röportaj, görüntü, paylaşım ve benzeri yayınların yapılmaması, mevcut içeriklerin ise derhal yayından kaldırılmasına karar verilmiştir. Yayın yasağı; soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi, kamu düzeni ve toplum güvenliğinin korunması, güvenlik güçlerimizin görevlerini etkin ve güvenli biçimde yerine getirebilmesi amacıyla alınmış olup, bağlayıcı niteliktedir. Bu kapsamda; olay yerinden yayın yapılması, operasyonun seyri, güvenlik güçlerinin konuşlanma ve müdahale yöntemleri ve soruşturma sürecini etkileyebilecek her türlü görüntü, ses ve bilginin, resmi makamlar dışında herhangi bir kaynakla yayımlanması açıkça yasaktır. Yayın yasağına aykırı yayınların tespit edilmesi halinde, 6112 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Üst Kurulumuz tarafından idari yaptırım uygulanacağı, ihlal fiillerinin ayrıca değerlendirilerek müeyyide süreçleri gecikmeksizin uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.




