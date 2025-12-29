Yeni Şafak
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'dan DEAŞ operasyonunda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

13:4829/12/2025, Pazartesi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan üç polisimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Oktay, “Operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; yaralanan emniyet güçlerimize acil şifalar diliyorum” dedi. Terörle mücadelenin etkin ve kararlılıkla süreceğini vurgulayan Oktay, “Emniyet Teşkilatımızın, milletimizin ve şehitlerimizin kederli ailelerinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen üç polis memuru için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, yaralanan sekiz polis ve bir bekçiye de acil şifalar diledi.


Oktay mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; yaralanan emniyet güçlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzuru ve güvenliğini hedef alan bütün terör örgütlerine karşı mücadelemiz her zaman olduğu gibi büyük bir etkinlik ve kararlılık içerisinde sürdürülecektir. Emniyet Teşkilatımızın, aziz milletimizin ve şehitlerimizin kederli ailelerinin başı sağolsun.''






