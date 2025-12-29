TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'dan DEAŞ operasyonunda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen üç polis memuru için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, yaralanan sekiz polis ve bir bekçiye de acil şifalar diledi.

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; yaralanan emniyet güçlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzuru ve güvenliğini hedef alan bütün terör örgütlerine karşı mücadelemiz her zaman olduğu gibi büyük bir etkinlik ve kararlılık içerisinde sürdürülecektir. Emniyet Teşkilatımızın, aziz milletimizin ve şehitlerimizin kederli ailelerinin başı sağolsun.''