Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonu ile ilgili "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.
Ne olmuştu?
Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit olmuştu. Çatışmada 6 terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirilmişti.
DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri, saat 12.00 sıralarında Elmalık Mahallesi'nde belirlenen adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelilerinin karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat polisleri ile Yalova Jandarma Komando Birliği'nden personel sevk edildi. Bölgede çatışma sürerken, geniş tedbirler de alındı. Siviller ile araçların bölgeye girişi yasaklanırken, Elmalık Mahallesi ile çevresindeki 5 okul da tatil edildi. Diğer yandan Elmalık Mahallesi'nde elektrik ve doğal gaz kesintisi yapıldı.