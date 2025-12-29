Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova açıklaması: Mücadelemiz tavizsiz sürecek

Lokman Özdemir
13:0429/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonu ile ilgili "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yalova
'da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu.

Şehit polislere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz"
dedi.

"Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz"


Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum.

Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz.

Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.


Ne olmuştu?


Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit olmuştu. Çatışmada 6 terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirilmişti.


DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri, saat 12.00 sıralarında Elmalık Mahallesi'nde belirlenen adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelilerinin karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat polisleri ile Yalova Jandarma Komando Birliği'nden personel sevk edildi. Bölgede çatışma sürerken, geniş tedbirler de alındı. Siviller ile araçların bölgeye girişi yasaklanırken, Elmalık Mahallesi ile çevresindeki 5 okul da tatil edildi. Diğer yandan Elmalık Mahallesi'nde elektrik ve doğal gaz kesintisi yapıldı.




