AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör insanlığın düşmanıdır

Yalova Merkeze bağlı Elmalık köyünde düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında 3 polis şehit olurken 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Operasyonda 6 teröristin öldürüldüğü belirtilirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayımladığı mesajında şehit polislerin ailelerine başsağlığı diledi. Çelik "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir." dedi.
Türkiye, Yalova'dan gelen acı haberle sarsıldı.
Terörle mücadele kapsamında kentte DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Bu sabah saat 02.00 sıralarında düzenlenen operasyonda polis ekiplerine ateş açıldı.
3 polis şehit oldu
Çıkan çatışmada, 3 polis şehit düştü. İçişleri Bakanı Yerlikaya, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamada 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Yerlikaya hain saldırıda, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.
"Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.