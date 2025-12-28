Ömer Çelik: CHP Genel Başkanlığı bir 'dezenformasyon üretme merkezi' gibi hareket ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'te "F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi" şeklinde bir iddia ortaya attı. CHP'li Özel'e ilk yanıt İletişim Başkanlığı'ndan geldi. “Angajman Kuralları Direktifi”ni hatırlatan DMM, "Bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli açıklamalardır" duyurusu yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "CHP Genel Başkanlığı bir “dezenformasyon üretme merkezi” gibi hareket ediyor" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Aralık'ta Türk hava sahasına giren İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu, düşürülmesi için 2 saatten fazla süre Erdoğan'ın onayının beklendiğini iddia etti. Ancak iddianın planlı bir iftira olduğu ortaya çıktı.
DMM'DEN YALANLAMA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA'nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur" duyurusu yaptı. "Angajman Kuralları Direktifi" hatırlatıldı.
'CHP Genel başkanı ile "yalan siyaseti" arasındaki yol arkadaşlığı...'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki geldi.
Çelik şöyle konuştu: