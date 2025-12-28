Ömer Çelik: CHP Genel Başkanlığı bir 'dezenformasyon üretme merkezi' gibi hareket ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor. Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel başkanı ile "yalan siyaseti" arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor.