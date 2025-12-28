Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e İHA cevabı: 'Açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır'

İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e İHA cevabı: 'Açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır'

14:3428/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - İletişim Başkanı Burhanettin Duran
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - İletişim Başkanı Burhanettin Duran

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Ankara'da 15 Aralık'ta düşürülen İHA’yla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği mesnetsiz sözlere cevap geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından söz konusu iddialarla ilgili ''Gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır'' açıklaması yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Aralık günü Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA) aslında çok daha erken tespit edildiğini, ancak düşürme yönünde karar verme süreci uzadığı için İHA'nın "Ankara'ya kadar geldiğini" iddia etmişti. Özel'in mesnetsiz ifadelerine yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel'in açıklamalarının dezenformasyon niteliğinde olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA’nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel’e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum.'




#burhanettin duran
#özgür özel
#iha
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur zammı 2026: Ocak memur zammı ne kadar olacak?