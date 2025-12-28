İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e İHA cevabı: 'Açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Aralık günü Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA) aslında çok daha erken tespit edildiğini, ancak düşürme yönünde karar verme süreci uzadığı için İHA'nın "Ankara'ya kadar geldiğini" iddia etmişti. Özel'in mesnetsiz ifadelerine yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel'in açıklamalarının dezenformasyon niteliğinde olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA’nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel’e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum.'